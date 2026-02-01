Atelier Lecture animée Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre

Atelier Lecture animée

Tapis de lecture, livres jeunesse, comptines, instruments de musique, découvrez l’univers enchanté d’Ann’s TrÂme GrAm pour un moment partagé parent-enfant !

De 0 à 4 ans Durée 1h

Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

