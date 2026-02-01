Atelier Lecture animée Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre
Atelier Lecture animée Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre mardi 24 février 2026.
Atelier Lecture animée
Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Tapis de lecture, livres jeunesse, comptines, instruments de musique, découvrez l’univers enchanté d’Ann’s TrÂme GrAm pour un moment partagé parent-enfant !
De 0 à 4 ans Durée 1h
Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .
