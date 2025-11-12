Atelier Lecture avec France Gien
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Le mercredi 12 à 14h30, un atelier Lecture animé par France se tiendra en salle 203 du centre Anne de Beaujeu.
Cet atelier propose des activités autour de la lecture et de la découverte littéraire. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
English :
Reading workshop with France, Wednesday 12.
German :
Workshop Lesen mit France, Mittwoch, 12.
Italiano :
Laboratorio di lettura con la Francia, mercoledì 12.
Espanol :
Taller Lectura con Francia, miércoles 12.
