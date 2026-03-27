Atelier Lecture avec France Gien
Atelier Lecture avec France Gien mercredi 29 avril 2026.
Atelier Lecture avec France
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Atelier Lecture avec France UTL de Gien
Le mercredi 29 à 14h30, un atelier Lecture animé par France se tiendra en salle 203 du Centre Anne de Beaujeu.
Cet atelier propose des activités autour de la lecture et de la découverte littéraire.
Ouvert uniquement aux adhérents .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
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English :
Reading workshop with France, Wednesday 12.
L’événement Atelier Lecture avec France Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
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