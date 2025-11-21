Atelier lecture avec l’association AVF Landerneau
Atelier lecture avec l’association AVF Landerneau vendredi 21 novembre 2025.
Atelier lecture avec l’association AVF
1 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère
Début : 2025-11-21 14:00:00
fin : 2025-11-21 16:00:00
2025-11-21
L’association AVF (Accueil des villes françaises) vous propose de venir échanger autour du roman L’Alphabet du Silence de Delphine Minoui.
Atelier adultes ouvert à tous. .
