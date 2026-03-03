ATELIER LECTURE AVEC LAURENCE LUNELLE Montpellier
ATELIER LECTURE AVEC LAURENCE LUNELLE Montpellier samedi 7 mars 2026.
ATELIER LECTURE AVEC LAURENCE LUNELLE
2 Rue Montpellieret Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Atelier Lecture avec Laurence Lunelle Une rencontre privilégiée autour de ses deux ouvrages L’Envers de l’école et Voyage au bout de son être .
Un temps d’échange et d’exploration personnelle.
Atelier Lecture avec Laurence Lunelle Une rencontre privilégiée autour de ses deux ouvrages L’Envers de l’école et Voyage au bout de son être .
Un temps d’échange et d’exploration personnelle.
Participation 5€ (tisane comprise). .
2 Rue Montpellieret Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@infusemontpellier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reading workshop with Laurence Lunelle A privileged encounter based on her two books: L?Envers de l?école and Voyage au bout de son être .
A time for exchange and personal exploration.
L’événement ATELIER LECTURE AVEC LAURENCE LUNELLE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-27 par 34 OT MONTPELLIER