ATELIER LECTURE AVEC LAURENCE LUNELLE Montpellier

ATELIER LECTURE AVEC LAURENCE LUNELLE

2 Rue Montpellieret Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Atelier Lecture avec Laurence Lunelle Une rencontre privilégiée autour de ses deux ouvrages L’Envers de l’école et Voyage au bout de son être .

Un temps d’échange et d’exploration personnelle.

Participation 5€ (tisane comprise). .

2 Rue Montpellieret Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@infusemontpellier.fr

English :

Reading workshop with Laurence Lunelle A privileged encounter based on her two books: L?Envers de l?école and Voyage au bout de son être .

A time for exchange and personal exploration.

