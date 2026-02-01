Atelier lecture AVF Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau
Atelier lecture AVF Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau vendredi 13 février 2026.
Atelier lecture AVF
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère
Début : 2026-02-13 13:30:00
fin : 2026-02-13 16:00:00
2026-02-13
L’association AVF (Accueil des villes françaises) vous propose de venir échanger autour du roman Indiana de George Sand.
Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
