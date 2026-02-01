Atelier lecture AVF Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Atelier lecture AVF

L’association AVF (Accueil des villes françaises) vous propose de venir échanger autour du roman Indiana de George Sand.

Ouvert à tous.

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

