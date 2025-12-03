ATELIER LECTURE BRICO’CONTER DU PÈRE NOËL Béziers
ATELIER LECTURE BRICO’CONTER DU PÈRE NOËL Béziers mercredi 3 décembre 2025.
ATELIER LECTURE BRICO’CONTER DU PÈRE NOËL
1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Lecture d’albums jeunesse suivie d’un atelier créatif de Noël, où les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination et repartir avec leurs créations.
Lecture d’albums jeunesse suivie d’un atelier créatif de Noël, où les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination et repartir avec leurs créations.
Dès 6 ans sur inscription. .
1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50
English :
Reading of children?s books followed by a creative Christmas workshop, where children can let their imaginations run wild and leave with their own creations.
German :
Lesung aus Kinderbüchern mit anschließendem weihnachtlichem Kreativworkshop, bei dem die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Kreationen mit nach Hause nehmen können.
Italiano :
Letture di libri per bambini seguite da un laboratorio creativo natalizio, dove i bambini potranno dare sfogo alla loro immaginazione e tornare a casa con le loro creazioni.
Espanol :
Lecturas de libros infantiles seguidas de un taller creativo navideño, en el que los niños podrán dar rienda suelta a su imaginación y volver a casa con sus propias creaciones.
L’événement ATELIER LECTURE BRICO’CONTER DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE