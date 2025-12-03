ATELIER LECTURE BRICO’CONTER DU PÈRE NOËL Béziers

ATELIER LECTURE BRICO’CONTER DU PÈRE NOËL

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Lecture d’albums jeunesse suivie d’un atelier créatif de Noël, où les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination et repartir avec leurs créations.

Dès 6 ans sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

Reading of children?s books followed by a creative Christmas workshop, where children can let their imaginations run wild and leave with their own creations.

German :

Lesung aus Kinderbüchern mit anschließendem weihnachtlichem Kreativworkshop, bei dem die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Kreationen mit nach Hause nehmen können.

Italiano :

Letture di libri per bambini seguite da un laboratorio creativo natalizio, dove i bambini potranno dare sfogo alla loro immaginazione e tornare a casa con le loro creazioni.

Espanol :

Lecturas de libros infantiles seguidas de un taller creativo navideño, en el que los niños podrán dar rienda suelta a su imaginación y volver a casa con sus propias creaciones.

