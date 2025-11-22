ATELIER & LECTURE COLLECTIVE Gorges du Tarn Causses

ATELIER & LECTURE COLLECTIVE

Entrez dans les coulisses du théâtre avec la compagnie IMBIDO ! Lecture à voix haute, découverte du texte et interprétation collective. Atelier 15h–17h30 dès 14 ans Restitution publique 18h –suivie d’un verre de l’amitié Gratuit Ouvert à tous !

Vous êtes-vous déjà demandé comment on passe d’un texte de théâtre à une scène jouée ? Comment on passe d’un travail à la table à des choix de mise en scène ? Ou encore comment un acteur vit son texte ? Quelle marge a-t-il dans son jeu ?

En partenariat avec 3 bibliothèques de la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes (celle de Gorges du Tarn-Causses, d’Ispagnac et de Florac-Trois-Rivières), la compagnie de théâtre IMBIDO ouvre sa fabrique et vous invite à plonger dans ce travail passionnant.

Programme du samedi 22 novembre Médiathèque de Sainte-Enimie

– Atelier de 15h à 17h30 À partir de 14 ans

Un atelier de lecture à voix haute, ouvert à tous les curieux du théâtre, débutants ou amateurs.

L’occasion de découvrir un texte, de comprendre comment il prend vie, et de goûter à l’interprétation collective d’un extrait de pièce.

Gratuit, sur inscription à cie.imbido@gmail.com ou au 07 77 07 09 08

– Restitution publique 18h (+/- 30 min)

Une lecture collective d’extraits, ouverte à tous, suivie d’un verre de l’amitié pour prolonger les échanges dans la convivialité. .

Médiathèque Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com

English :

Go backstage with the IMBIDO company! Read aloud, discover the text and perform together. Workshop: 3pm?5:30pm ? ages 14 and up Public performance: 6pm ?followed by a friendly drink Free ? Open to all!

German :

Blicken Sie mit der Theatergruppe IMBIDO hinter die Kulissen des Theaters! Vorlesen, Text entdecken und gemeinsam interpretieren. Workshop: 15h?17h30 ? ab 14 Jahren Öffentliche Aufführung: 18h ?gefolgt von einem Glas Freundschaft Kostenlos ? Offen für alle!

Italiano :

Andate dietro le quinte del teatro con la compagnia IMBIDO! Leggere ad alta voce, scoprire il testo e recitare insieme. Laboratorio: 15.00-17.30 ? dai 14 anni in su Feedback pubblico: 18.00 ? seguito da un aperitivo in compagnia Gratuito ? Aperto a tutti!

Espanol :

Acércate a los bastidores del teatro con la compañía IMBIDO Leer en voz alta, descubrir el texto y actuar juntos. Taller: 15.00-17.30 h ? a partir de 14 años Comentarios del público: 18.00 h ? seguido de una copa amistosa Gratuito ? Abierto a todos

