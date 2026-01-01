Atelier lecture de Jean Baptiste Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte

Atelier lecture de Jean Baptiste

Rue des Orfèvres Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-01-20 19:00:00

2026-01-20

A la médiathèque Jim Dandurand où te sens-tu chez toi ? , atelier lecture le Jean-Baptiste.

Lieu de naissance et territoire ne sont pas les seules attaches des êtres humains. Entre obligation de partir pour se mettre en sécurité ou désir de partir pour échapper au déterminisme social et s’ouvrir aux autres, d’autres ancrages s’offrent à eux. Comment sont perçus les chemins qui mènent chacun et chacune à construire sa vie, sa personnalité ? Nous avons choisi une dizaine de romanciers actuels pour apporter des éléments de réponse à l’épineuse construction d’une identité

Des extraits de romans d’auteur.es divers.es pour éclairer (un peu !) cette thématique Sabyl Ghoussoub, Magyd Cherfi, Antoine Wauters, Léonor de Récondo, Akira Mizubayashi, Sylvain Prudhomme, Yves Simon, Pierre Bergougnioux, Paola Pigani … .

