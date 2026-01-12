Atelier lecture en anglais à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin

Atelier lecture en anglais à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

EN ROUTE POUR LES ETOILES !

Tania, volontaire en service civique vous invite à nous rejoindre dans notre espace atelier pour un moment de lecture et d’apprentissage en anglais. Un moment de partage

à vivre avec vos enfants. Lecture d’un livre spécialement sélectionné à la médiathèque de Saint-Quentin suivi d’un temps d’apprentissage de mots en anglais. Prêts à découvrir ?

Enfants de 3 à 5 ans.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mercredi 25 février 2026 de 15h30 à 16h

Jauge limitée à 6 enfants accompagnés d’un adulte.

Tarif droit d’entrée du jour.

EN ROUTE POUR LES ETOILES !

Tania, volontaire en service civique vous invite à nous rejoindre dans notre espace atelier pour un moment de lecture et d’apprentissage en anglais. Un moment de partage

à vivre avec vos enfants. Lecture d’un livre spécialement sélectionné à la médiathèque de Saint-Quentin suivi d’un temps d’apprentissage de mots en anglais. Prêts à découvrir ?

Enfants de 3 à 5 ans.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mercredi 25 février 2026 de 15h30 à 16h

Jauge limitée à 6 enfants accompagnés d’un adulte.

Tarif droit d’entrée du jour. .

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ON THE WAY TO THE STARS!

Tania, a civic service volunteer, invites you to join us in our workshop area for a moment of reading and learning in English. A moment of sharing

with your children. Read a specially selected book from the Saint-Quentin media library, followed by a time of learning English words. Ready to discover?

Children aged 3 to 5.

Accessible to people with reduced mobility

Wednesday, February 25, 2026 from 3:30 pm to 4 pm

Capacity limited to 6 children accompanied by an adult.

Price: daily admission fee.

L’événement Atelier lecture en anglais à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-12 par OT du Saint-Quentinois