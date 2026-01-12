Atelier lecture en anglais à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin
Atelier lecture en anglais à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin mercredi 25 février 2026.
Atelier lecture en anglais à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®
14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne
Début : 2026-02-25 15:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-25
EN ROUTE POUR LES ETOILES !
Tania, volontaire en service civique vous invite à nous rejoindre dans notre espace atelier pour un moment de lecture et d’apprentissage en anglais. Un moment de partage
à vivre avec vos enfants. Lecture d’un livre spécialement sélectionné à la médiathèque de Saint-Quentin suivi d’un temps d’apprentissage de mots en anglais. Prêts à découvrir ?
Enfants de 3 à 5 ans.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Mercredi 25 février 2026 de 15h30 à 16h
Jauge limitée à 6 enfants accompagnés d’un adulte.
Tarif droit d’entrée du jour.
14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64
English :
ON THE WAY TO THE STARS!
Tania, a civic service volunteer, invites you to join us in our workshop area for a moment of reading and learning in English. A moment of sharing
with your children. Read a specially selected book from the Saint-Quentin media library, followed by a time of learning English words. Ready to discover?
Children aged 3 to 5.
Accessible to people with reduced mobility
Wednesday, February 25, 2026 from 3:30 pm to 4 pm
Capacity limited to 6 children accompanied by an adult.
Price: daily admission fee.
