ATELIER LECTURE EN MUSIQUE POUR LES 0-3 ANS

Début : 2025-05-20 10:00:00

fin : 2025-05-20 11:00:00

2025-05-20

Le foyer rural vous propose un atelier lecture en musique destiné aux enfants de 0 à 3 ans de 10h à 11h avec Stéphanie Briot.

Renseignements au 06 78 29 98 05

Annexe de la salle des fêtes

Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 29 98 05

English :

The Foyer Rural offers a musical reading workshop for children aged 0 to 3 from 10 to 11 am with Stéphanie Briot.

Information on 06 78 29 98 05

German :

Das Foyer rural bietet von 10 bis 11 Uhr einen Workshop zum Thema Lesen mit Musik für Kinder von 0 bis 3 Jahren mit Stéphanie Briot an.

Informationen unter 06 78 29 98 05

Italiano :

Il Foyer Rural propone un laboratorio di lettura e musica per bambini da 0 a 3 anni dalle 10 alle 11 con Stéphanie Briot.

Informazioni al numero 06 78 29 98 05

Espanol :

El Foyer Rural propone un taller de lectura y música para niños de 0 a 3 años, de 10.00 a 11.00 h, con Stéphanie Briot.

Información en el 06 78 29 98 05

