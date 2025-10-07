ATELIER LECTURE EN MUSIQUE POUR LES 0-3 ANS Brenoux
ATELIER LECTURE EN MUSIQUE POUR LES 0-3 ANS Brenoux mardi 25 novembre 2025.
ATELIER LECTURE EN MUSIQUE POUR LES 0-3 ANS
Annexe de la salle des fêtes Brenoux Lozère
Début : 2025-11-25 10:00:00
fin : 2025-12-16 11:00:00
2025-11-25 2025-12-16
Le foyer rural vous propose un atelier lecture en musique destiné aux enfants de 0 à 3 ans de 10h à 11h avec Stéphanie Briot.
Renseignements au 06 78 29 98 05
Annexe de la salle des fêtes Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 29 98 05
English :
The Foyer Rural offers a musical reading workshop for children aged 0 to 3 from 10 to 11 am with Stéphanie Briot.
Information on 06 78 29 98 05
German :
Das Foyer rural bietet von 10 bis 11 Uhr einen Workshop zum Thema Lesen mit Musik für Kinder von 0 bis 3 Jahren mit Stéphanie Briot an.
Informationen unter 06 78 29 98 05
Italiano :
Il Foyer Rural propone un laboratorio di lettura e musica per bambini da 0 a 3 anni dalle 10 alle 11 con Stéphanie Briot.
Informazioni al numero 06 78 29 98 05
Espanol :
El Foyer Rural propone un taller de lectura y música para niños de 0 a 3 años, de 10.00 a 11.00 h, con Stéphanie Briot.
Información en el 06 78 29 98 05
