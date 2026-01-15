Atelier lecture enfant En face de la mairie Plougasnou
Atelier lecture enfant En face de la mairie Plougasnou mercredi 25 février 2026.
Atelier lecture enfant
En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
L’association Projets Echanges et Développement vous propose des ateliers pour les enfants. Au programme lecture pour les 4 8 ans par Françoise Lemaitre.
Places limitées, animation sur inscription. .
+33 6 51 11 94 20
