Atelier lecture enfant En face de la mairie Plougasnou

Atelier lecture enfant

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

L’association Projets Echanges et Développement vous propose des ateliers pour les enfants. Au programme lecture pour les 4 8 ans par Françoise Lemaitre.

Places limitées, animation sur inscription. .

En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20

