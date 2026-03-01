Atelier lecture et dessin Les Bucoliques Le Tréport

Atelier lecture et dessin

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Atelier lecture et dessin, confiance en soi et dragons. Lecture de l’album Le chevalier sans armure et coloriage de mandala dragon. Pour les enfants de 7 à 10 ans. Prix libre entre 3€ et 10 €. Sur inscription. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

