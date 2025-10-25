Atelier lecture et dessin Souillac

Dans le cadre du festival « Désir de livres », l’autrice et artiste Marie Sellier propose aux enfants de 6 à 12 ans des ateliers mêlant lecture, écriture et dessin autour du thème de l’autoportrait et de la création littéraire inspirée par les oiseaux. Ces ateliers ludiques invitent à explorer l’imaginaire à travers les mots et les images .

English :

As part of the « Désir de livres » festival, author and artist Marie Sellier offers children aged 6 to 12 workshops combining reading, writing and drawing on the theme of self-portraits and creative writing inspired by birds

German :

Im Rahmen des Festivals « Désir de livres » bietet die Autorin und Künstlerin Marie Sellier Kindern zwischen 6 und 12 Jahren Workshops an, in denen sie Lesen, Schreiben und Zeichnen rund um das Thema Selbstporträt und von Vögeln inspiriertes literarisches Schaffen miteinander verbindet

Italiano :

Nell’ambito del festival « Désir de livres », l’autrice e artista Marie Sellier propone ai bambini dai 6 ai 12 anni una serie di laboratori che combinano lettura, scrittura e disegno sul tema degli autoritratti e della scrittura creativa ispirata agli uccelli

Espanol :

En el marco del festival « Désir de livres », la escritora y artista Marie Sellier propone a niños de 6 a 12 años una serie de talleres que combinan la lectura, la escritura y el dibujo sobre el tema del autorretrato y la escritura creativa inspirada en los pájaros

