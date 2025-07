Atelier lecture et lectures publiques Avocourt

Vous aimez lire à voix haute ou avez envie de vous lancer ? La compagnie Mamaille vous invite à rejoindre un groupe d’une quinzaine de lecteurs pour participer à un événement autour de la lecture publique intitulé Nos Enfances entrelacées. Trois rendez-vous sont proposés le 19 juillet à l’École Buissonnière d’Avocourt, le 20 juillet au Claon et le 3 août au Musée 14-18 de Romagne. Que vous soyez amateur ou expérimenté, venez prêter votre voix à ce projet sensible et collectif.Tout public

Place François Nourissier Avocourt 55270 Meuse Grand Est +33 6 88 63 26 20 mamaille.cie@gmail.com

English :

Do you enjoy reading aloud, or would you like to get started? The Mamaille company invites you to join a group of fifteen readers for a public reading event entitled Nos Enfances entrelacées. Three dates are proposed: July 19 at the École Buissonnière in Avocourt, July 20 at Le Claon and August 3 at the Musée 14-18 in Romagne. Whether you’re an amateur or an experienced reader, come and lend your voice to this sensitive, collective project.

German :

Sie lesen gerne vor oder haben Lust, es zu versuchen? Die Compagnie Mamaille lädt Sie ein, sich einer Gruppe von etwa 15 Vorlesern anzuschließen, um an einer Veranstaltung rund um das öffentliche Lesen mit dem Titel Nos Enfances entrelacées teilzunehmen. Es werden drei Termine angeboten: am 19. Juli in der École Buissonnière in Avocourt, am 20. Juli in Le Claon und am 3. August im Musée 14-18 in Romagne. Ob Sie ein Amateur oder ein erfahrener Leser sind, leihen Sie diesem sensiblen und kollektiven Projekt Ihre Stimme.

Italiano :

Vi piace leggere ad alta voce o volete iniziare? La compagnia Mamaille vi invita a unirvi a un gruppo di circa quindici lettori per un evento di lettura pubblica intitolato Nos Enfances entrelacées (Le nostre infanzie intrecciate). Sono previsti tre appuntamenti: il 19 luglio all’École Buissonnière di Avocourt, il 20 luglio a Le Claon e il 3 agosto al Musée 14-18 di Romagne. Che siate lettori dilettanti o esperti, venite a dare la vostra voce a questo progetto sensibile e collettivo.

Espanol :

¿Le gusta leer en voz alta o le gustaría empezar a hacerlo? La empresa Mamaille le invita a unirse a un grupo de unos quince lectores en un acto de lectura pública titulado Nos Enfances entrelacées (Nuestras infancias entrelazadas). Habrá tres actos: el 19 de julio en la École Buissonnière de Avocourt, el 20 de julio en Le Claon y el 3 de agosto en el Musée 14-18 de Romagne. Tanto si es usted un aficionado como un lector experimentado, venga a prestar su voz a este proyecto sensible y colectivo.

