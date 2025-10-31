Atelier lecture-illustration : Les p’tits dormeurs avec Chloé du Colombier Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Après la chaleur et l’abondance de l’été, les animaux des forêts, prairies et montagnes préparent leur nid douillet pour l’hiver à venir. Venez découvrir les abris des animaux qui hibernent lors d’un atelier de lecture et d’illustration avec Chloé du Colombier, l’illustratrice de la collection Éveil nature des éditions du Ricochet.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire pour chacun des participants).

Le vendredi 31 octobre 2025

de 10h15 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv