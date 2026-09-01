Informations pratiques

Lalbenque

Atelier lecture

38 Place de la Bascule Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 16:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

P’tite Heure du Mercredi : « Fais pas le singe ! »

Pour les enfants de 5 à 9 ans – Sur inscription

P’tite Heure du Mercredi : « Fais pas le singe ! »

Pour les enfants de 5 à 9 ans – Sur inscription

.

38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 78 88 mediatheque.limogne@ccpll.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday’s Little Hour: %AB Don’t act like a monkey! %BB

For children ages 5 %E0 9 — Registration required

L’événement Atelier lecture Lalbenque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot