Atelier lecture Lalbenque
mercredi 30 septembre 2026 · Lalbenque
Informations pratiques
Lalbenque
Atelier lecture
38 Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 16:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
P’tite Heure du Mercredi : « Fais pas le singe ! »
Pour les enfants de 5 à 9 ans – Sur inscription
P’tite Heure du Mercredi : « Fais pas le singe ! »
Pour les enfants de 5 à 9 ans – Sur inscription
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38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 78 88 mediatheque.limogne@ccpll.fr
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English :
Wednesday’s Little Hour: %AB Don’t act like a monkey! %BB
For children ages 5 %E0 9 — Registration required
L’événement Atelier lecture Lalbenque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot
À voir aussi à Lalbenque (Lot)
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