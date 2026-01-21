Atelier lecture Le temps des histoires Médiathèque Martin Luther King Le Havre
Atelier lecture Le temps des histoires Médiathèque Martin Luther King Le Havre mercredi 11 février 2026.
Atelier lecture Le temps des histoires
Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-11 15:00:00
2026-02-11
Contes et comptines, aventures, légendes d’ici et d’ailleurs les bibliothécaires vous invitent à plonger dans le monde merveilleux des histoires !
C’est bien connu, les histoires peuplent les bacs et les étagères des bibliothèques !
Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout du monde… Les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !
Pour chaque date, nous vous proposons une thématique différente ! Vous êtes prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?
À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
