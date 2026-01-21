Atelier lecture Le temps des histoires Médiathèque Martin Luther King Le Havre

Atelier lecture Le temps des histoires

Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Contes et comptines, aventures, légendes d’ici et d’ailleurs les bibliothécaires vous invitent à plonger dans le monde merveilleux des histoires !

C’est bien connu, les histoires peuplent les bacs et les étagères des bibliothèques !

Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout du monde… Les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !

Pour chaque date, nous vous proposons une thématique différente ! Vous êtes prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?

À partir de 5 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque Martin Luther King 115-119 Rue Théophile Gautier Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

