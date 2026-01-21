Atelier lecture Mes toutes petites histoires Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre
Atelier lecture Mes toutes petites histoires Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre samedi 21 février 2026.
Atelier lecture Mes toutes petites histoires
Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Dans un espace aménagé à leur intention, les tout-petits découvrent le meilleur de la littérature enfantine.
Êtes-vous prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?
Histoires du quotidien, histoires drôles ou émouvantes les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !
Jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un parent
Entrée libre, dans la limite des places disponibles .
Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier lecture Mes toutes petites histoires
L’événement Atelier lecture Mes toutes petites histoires Le Havre a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie