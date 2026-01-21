Atelier lecture Mes toutes petites histoires Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre

Atelier lecture Mes toutes petites histoires

Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28

Dans un espace aménagé à leur intention, les tout-petits découvrent le meilleur de la littérature enfantine.

Êtes-vous prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?

Histoires du quotidien, histoires drôles ou émouvantes les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !

Jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un parent

Entrée libre, dans la limite des places disponibles .

English : Atelier lecture Mes toutes petites histoires

