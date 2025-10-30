Atelier Lecture Nature Maison de la Terre Lantic

Atelier Lecture Nature Maison de la Terre Lantic jeudi 30 octobre 2025.

Atelier Lecture Nature

Maison de la Terre La Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 10:45:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

Date(s) :

2025-10-30

En pleine nature, petites histoires de nature à écouter et à vivre lectures, cueillettes, et interactions sonores. Venez rencontrer Pipoule la poule.

Sur inscription. Places limitées.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Prévoir une tenue adaptée pour l’extérieur. .

Maison de la Terre La Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Lecture Nature Lantic a été mis à jour le 2025-10-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme