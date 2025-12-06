Atelier lecture parent-enfant : Mon prénom, un cadeau pour la vie ! avec l’illustratrice Marie-Laure Marshall Bibliothèque François Villon Paris

Atelier lecture parent-enfant : Mon prénom, un cadeau pour la vie ! avec l’illustratrice Marie-Laure Marshall Bibliothèque François Villon Paris samedi 6 décembre 2025.

Choisir un prénom est une histoire toujours joyeuse à raconter et à partager !

Le prénom, même s’il n’est pas unique, est toujours donné à son enfant, «rien que pour lui».

Il vient aussi lui parler de son histoire familiale, de sa culture, des passions de ses parents, et

de leur amour pour lui, avant-même sa venue au monde.

Un atelier pour faire revivre ce cheminement dans une émotion partagée.

@marshallmarielaure

On se raconte nos prénoms dans un moment d’échange parents-enfants.

Un atelier mené à l’aide de jeux, de dessins et de lectures

par l’autrice/illustratrice Marie-Laure Marshall

autour de son album « Un prénom rien que pour toi ».

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430