Atelier lecture parent-enfant : Mon prénom, un cadeau pour la vie ! avec l’illustratrice Marie-Laure Marshall Bibliothèque François Villon Paris samedi 6 décembre 2025.
Choisir un prénom est une histoire toujours joyeuse à raconter et à partager !
Le prénom, même s’il n’est pas unique, est toujours donné à son enfant, «rien que pour lui».
Il vient aussi lui parler de son histoire familiale, de sa culture, des passions de ses parents, et
de leur amour pour lui, avant-même sa venue au monde.
Un atelier pour faire revivre ce cheminement dans une émotion partagée.
@marshallmarielaure
On se raconte nos prénoms dans un moment d’échange parents-enfants.
Un atelier mené à l’aide de jeux, de dessins et de lectures
par l’autrice/illustratrice Marie-Laure Marshall
autour de son album « Un prénom rien que pour toi ».
Le samedi 06 décembre 2025
de 11h00 à 12h00
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430