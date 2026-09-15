UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Atelier lecture – Petites histoires de Stan Bibliothèque Stanislas Nancy

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Stanislas · Nancy

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque Stanislas
Adresse
43 rue Stanislas
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Atelier lecture – Petites histoires de Stan

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Un voyage au cœur des livres plus anciens. Ouvre grand tes oreilles et laisse-toi emporter par des histoires issues des trésors de la Bibliothèque Stanislas !Enfants
0  .

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83  bibliotheque@nancy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey into the heart of the oldest books. Listen closely and let yourself be swept away by stories from the treasures of the Stanislas Library!

L’événement Atelier lecture – Petites histoires de Stan Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)