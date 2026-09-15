Atelier lecture – Petites histoires de Stan Bibliothèque Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Atelier lecture – Petites histoires de Stan

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Un voyage au cœur des livres plus anciens. Ouvre grand tes oreilles et laisse-toi emporter par des histoires issues des trésors de la Bibliothèque Stanislas !Enfants

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Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83 bibliotheque@nancy.fr

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English :

A journey into the heart of the oldest books. Listen closely and let yourself be swept away by stories from the treasures of the Stanislas Library!

L’événement Atelier lecture – Petites histoires de Stan Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY