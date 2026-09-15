Atelier lecture – Petites histoires de Stan Bibliothèque Stanislas Nancy
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Stanislas · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Atelier lecture – Petites histoires de Stan
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Un voyage au cœur des livres plus anciens. Ouvre grand tes oreilles et laisse-toi emporter par des histoires issues des trésors de la Bibliothèque Stanislas !Enfants
0 .
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83 bibliotheque@nancy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A journey into the heart of the oldest books. Listen closely and let yourself be swept away by stories from the treasures of the Stanislas Library!
L’événement Atelier lecture – Petites histoires de Stan Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- BBC Comedy Club 137 BBC Nancy 15 septembre 2026
- Ateliers, stages de loisirs Club nature Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 16 septembre 2026
- Ateliers, stages de loisirs Les Robots Entrent en Jeu Ludothèque Saint-Nicolas Nancy 16 septembre 2026
- Spectacle, représentation Albums du Livre sur la Place Médiathèque Manufacture Nancy 16 septembre 2026
- Rencontre Welcome Days Hôtel de Ville de Nancy Nancy 17 septembre 2026