Atelier lecture Rue du Général de Gaulle Plougasnou mercredi 14 janvier 2026.
Début : 2026-01-14 10:30:00
L’association Projets Echanges et Développement vous propose un atelier lecture avec au programme Contes et légendes locales. Il sera animé par Françoise Lemaitre.
Ouvert à tous! .
Rue du Général de Gaulle Résidence autonomie Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20
