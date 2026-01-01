Atelier lecture Rue du Général de Gaulle Plougasnou

Atelier lecture

Rue du Général de Gaulle Résidence autonomie Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

L’association Projets Echanges et Développement vous propose un atelier lecture avec au programme Contes et légendes locales. Il sera animé par Françoise Lemaitre.

Ouvert à tous! .

Rue du Général de Gaulle Résidence autonomie Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier lecture

L’événement Atelier lecture Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-09 par OT BAIE DE MORLAIX