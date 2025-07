Atelier lecture Thiviers

Lecture et atelier dessin autour de l’album jeunesse « Le petit inventeur de rêves »

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

English : Atelier lecture

Reading and drawing workshop based on the children’s album « Le petit inventeur de rêves »

German : Atelier lecture

Lesung und Zeichenworkshop rund um das Jugendbuch « Der kleine Traumerfinder »

Italiano :

Laboratorio di lettura e disegno basato sul libro per bambini « Le petit inventeur de rêves » (Il piccolo inventore di sogni)

Espanol : Atelier lecture

Taller de lectura y dibujo basado en el libro infantil « Le petit inventeur de rêves » (El pequeño inventor de sueños)

