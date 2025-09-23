Atelier lecture La Petite Surface Vexin-sur-Epte

Atelier lecture

La Petite Surface ECOS Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 14:30:00

fin : 2025-11-28 16:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-23

Un moment d’évasion à travers les mots.

Venez découvrir ou redécouvrir des textes échanger vos ressentis et laisser la lecture vous transporter. Une parenthèse littéraire pour écouter partager et s’inspirer ensemble. .

La Petite Surface ECOS Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 77 19 01 81 Epicerie.cdc27@yahoo.com

