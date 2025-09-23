Atelier lecture La Petite Surface Vexin-sur-Epte
Atelier lecture La Petite Surface Vexin-sur-Epte vendredi 28 novembre 2025.
Atelier lecture
La Petite Surface ECOS Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-11-28 14:30:00
fin : 2025-11-28 16:00:00
2025-11-28 2025-12-23
Un moment d’évasion à travers les mots.
Venez découvrir ou redécouvrir des textes échanger vos ressentis et laisser la lecture vous transporter. Une parenthèse littéraire pour écouter partager et s’inspirer ensemble. .
La Petite Surface ECOS Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 77 19 01 81 Epicerie.cdc27@yahoo.com
