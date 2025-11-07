Atelier lecture Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier lecture Café Cantine Villeneuve-sur-Lot vendredi 7 novembre 2025.
Atelier lecture
Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Nous vous proposons un temps de lecture adapté.
Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Atelier lecture
We suggest a suitable reading time.
German : Atelier lecture
Wir bieten Ihnen eine passende Lesezeit an.
Italiano :
Suggeriamo un tempo di lettura adeguato.
Espanol : Atelier lecture
Sugerimos un tiempo de lectura adecuado.
