Atelier lecture Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier lecture

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Nous vous proposons un temps de lecture adapté.

Nous vous proposons un temps de lecture adapté. .

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier lecture

We suggest a suitable reading time.

German : Atelier lecture

Wir bieten Ihnen eine passende Lesezeit an.

Italiano :

Suggeriamo un tempo di lettura adeguato.

Espanol : Atelier lecture

Sugerimos un tiempo de lectura adecuado.

L’événement Atelier lecture Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot