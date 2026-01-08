Atelier lecture Café cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier lecture Café cantine Villeneuve-sur-Lot vendredi 9 janvier 2026.
Atelier lecture
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Nous vous proposons un temps de lecture.
Nous vous proposons un temps de lecture. .
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier lecture
We’d like to offer you some reading time.
L’événement Atelier lecture Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot