Atelier lectures créatives de Pâques Place Jean Louis Labbe Broons

Atelier lectures créatives de Pâques

Médiathèque L'Hirondelle Broons Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

2026-04-01

Pour préparer Pâques

Partez à la chasse… aux histoires ! A déguster comme des chocolats (sans modération). Lectures suivies d’un atelier décoration d’un oeuf de Pâques.

À partir de 5 ans accompagné

Sur inscription .

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

