Atelier lectures créatives de Pâques Place Jean Louis Labbe Broons

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
2026-04-01
Pour préparer Pâques
Partez à la chasse… aux histoires ! A déguster comme des chocolats (sans modération). Lectures suivies d’un atelier décoration d’un oeuf de Pâques.
À partir de 5 ans accompagné
Sur inscription .
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
