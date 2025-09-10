[Atelier] Lectures de contes pour enfants Crépy-en-Valois
[Atelier] Lectures de contes pour enfants
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise
Gratuit
Début : 2025-09-10 10:00:00
fin : 2025-09-30 11:00:00
2025-09-10
PROGRAMME DE SEPTEMBRE
C’est (déjà) la rentrée !
Et pour l’occasion, vos libraires préférées vous ont concocté plusieurs rencontres et animations tout au long du mois
Dédicace d’Anne Laurichesse
Samedi 6 septembre de 15h à 17h
❤ Présentation de la rentrée littéraire et de nos coups de cœur
Samedi 13 septembre de 16h à 17h
⛵ La Nuit de One Piece
Vendredi 26 septembre de 20h à 22h
Lectures de contes pour enfants
Tous les mercredis à partir du 10 septembre de 10h à 11h
Gratuit
Atelier d’écriture
Mardi 30 septembre de 15h à 17h
15€ Sur inscription 0 .
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 81 73 librairieduvalois@outlook.com
