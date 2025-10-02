Atelier Lectures et Voix Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Abonnez-vous à la médiathèque pour participer – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T18:15:00 – 2025-10-02T20:15:00

Fin : 2025-10-02T18:15:00 – 2025-10-02T20:15:00

Dans le cadre de la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, venez partager avec nous le plaisir d’explorer et de proposer à voix haute de beaux textes.

Redécouvrons ensemble les pépites de la littérature, le goût pour les textes et les auteurs classiques et contemporains.

Tous les 1er jeudi du mois, au 1er étage de la médiathèque, dans la salle Hélène Guinepied. Votre participation peut-être ponctuelle, l’inscription est vivement conseillée.

L’atelier débutera à 18h15 précise. Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver à partir de 18h.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 68 48 50

Vous aimez lire ? A voix haute ? Vous hésitez ? Osons lire ! atelier lecture

