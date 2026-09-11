Atelier Légionnaire romain Musée archéologique Civaux

Informations pratiques

Civaux

Atelier Légionnaire romain

Musée archéologique 30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29 11:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Découvrez les jeux et jouets de l’époque romaine, puis partez à la rencontre du légionnaire, le célèbre soldat de l’armée romaine.

Petits et grands passeront ensuite à la pratique en fabriquant leur propre figurine articulée de légionnaire en argile. Une activité créative et ludique pour découvrir l’Antiquité autrement.

Pour les enfants et les familles à partir de 7 ans. Durée : 1h30. Gratuit, sur inscription – 05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr .

Musée archéologique 30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English :

L’événement Atelier Légionnaire romain Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne