Atelier Légionnaire romain Musée archéologique Civaux
jeudi 29 octobre 2026 · Musée archéologique · Civaux
Informations pratiques
Civaux
Atelier Légionnaire romain
Musée archéologique 30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29 11:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Découvrez les jeux et jouets de l’époque romaine, puis partez à la rencontre du légionnaire, le célèbre soldat de l’armée romaine.
Petits et grands passeront ensuite à la pratique en fabriquant leur propre figurine articulée de légionnaire en argile. Une activité créative et ludique pour découvrir l’Antiquité autrement.
Pour les enfants et les familles à partir de 7 ans. Durée : 1h30. Gratuit, sur inscription – 05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr .
Musée archéologique 30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English :
L’événement Atelier Légionnaire romain Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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