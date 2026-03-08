Atelier Lego (à partir de 7 ans) BFM Beaubreuil Limoges
Atelier Lego (à partir de 7 ans) BFM Beaubreuil Limoges vendredi 10 avril 2026.
Atelier Lego (à partir de 7 ans)
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Atelier ludique de construction de ville idéalisée en Lego. La campagne dans la ville Lego, on casse le béton et on verdit nos villes. On plante à foison et on ralentit le rythme. Avec des briques on la bâtit, tous ensemble on imagine cette ville de demain.
Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60
