Atelier Lego (à partir de 7 ans) BFM Beaubreuil Limoges

Atelier Lego (à partir de 7 ans)

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Atelier ludique de construction de ville idéalisée en Lego. La campagne dans la ville Lego, on casse le béton et on verdit nos villes. On plante à foison et on ralentit le rythme. Avec des briques on la bâtit, tous ensemble on imagine cette ville de demain.

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Lego (à partir de 7 ans)

L’événement Atelier Lego (à partir de 7 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Limoges Métropole