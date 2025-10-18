Atelier lego architecture musée de la Poste PARIS

Atelier lego architecture musée de la Poste PARIS samedi 18 octobre 2025.

Dans le cadre des Journées de l’Architecture nous proposons au Musée de la Poste une construction de la façade classée patrimoine remarquable.

La maquette en lego a été réalisée par notre association en collaboration avec notre architecte.

Des plans détaillés de réalisation permettent cette construction par les enfants, les parents sont bienvenus.

Atelier Lego Architecture pour enfants à partir de 6 ans, vacances de Toussaint.

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

musée de la Poste 65 Bd de Vaugirard 75015 PARIS

+33145750579 accueil@reflets15.fr https://facebook.com/reflets15 https://facebook.com/reflets15