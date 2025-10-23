Atelier lego architecture Salle associative Paris

Atelier lego architecture Salle associative Paris jeudi 23 octobre 2025.

Par le jeu nous proposons une découverte de l’architecture.

Des maquettes de Paris et de villes du Monde seront proposées. Certaines ont été créées par notre association en collaboration avec notre architecte. Des notions d’aménagement, d’échelles, seront abordées de manière ludique.

Atelier Lego Architecture pour enfants à partir de 6 ans pendant les vacances de Toussaint.

Du jeudi 23 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

20 euros la séance l’après-midi 14h à 17h.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T14:00:00+02:00_2025-10-23T17:00:00+02:00;2025-10-24T14:00:00+02:00_2025-10-24T17:00:00+02:00

Salle associative 65, rue mademoiselle 75015 59bis, rue EmeriauParis

+33145750579 accueil@reflets15.fr https://facebook.com/reflets15 https://facebook.com/reflets15