Atelier Lego aux Archives Départementales Archives départementales du Val-de-Marne Créteil samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Reconstruction d’une maquette du bâtiment des années 1970 des Archives Départementales du Val-de-Marne.

Installées au cœur du Nouveau Créteil dans un bâtiment patrimonial représentatif de l'architecture des années 1970, les Archives conservent et valorisent l'histoire et la mémoire du territoire. Dans les silos conçus par l'architecte Daniel Badani, plus de 25 0000 références, 15 000 ouvrages, plusieurs milliers d'affiches, de photographies, de films… accessibles dans la salle de lecture, sur le site internet et par les expositions, ateliers, rencontres et spectacles organisés tout au long de l'année.

Atelier ludique

© Archives départementales du Val-de-Marne / Cécile De Oliveira