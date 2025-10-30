Atelier Lego avec Brick4kids Novion-Porcien

Atelier Lego avec Brick4kids

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix en supplément de l’entrée du musée

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Et si les briques devenaient des scènes historiques, des véhicules ou même la Tour Eiffel ? Viens découvrir l’art de construire en LEGO© tout en stimulant ta créativité et ton imagination. Rendez-vous le jeudi 30 octobre pour deux séances. A 13h30 et 15h.

Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

What if bricks became historical scenes, vehicles or even the Eiffel Tower? Come and discover the art of building with LEGO©, while stimulating your creativity and imagination. Join us on Thursday, October 30 for two sessions. At 1.30pm and 3pm.

German :

Was wäre, wenn die Steine zu historischen Szenen, Fahrzeugen oder sogar zum Eiffelturm werden würden? Entdecke die Kunst des Bauens mit LEGO© und fördere dabei deine Kreativität und Vorstellungskraft. Wir treffen uns am Donnerstag, den 30. Oktober für zwei Sitzungen. Um 13:30 Uhr und 15:00 Uhr.

Italiano :

E se i mattoncini diventassero scene storiche, veicoli o addirittura la Torre Eiffel? Venite a scoprire l’arte di costruire con i LEGO© stimolando la vostra creatività e immaginazione. Unitevi a noi giovedì 30 ottobre per due sessioni. Alle 13.30 e alle 15.00.

Espanol :

¿Y si los ladrillos se convirtieran en escenas históricas, vehículos o incluso en la Torre Eiffel? Ven a descubrir el arte de construir con LEGO© mientras estimulas tu creatividad e imaginación. Únase a nosotros el jueves 30 de octubre en dos sesiones. A las 13h30 y a las 15h00.

