Atelier — LEGO© bâtisseur du patrimoine Journées européennes du Patrimoine Espace Latour Maubourg Valence

Atelier — LEGO© bâtisseur du patrimoine Journées européennes du Patrimoine

Espace Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Construis la Tour Jacquemart de Romans, le kiosque Peynet de Valence ou ta ville idéale… Viens jouer les architectes avec Lego© aux Archives !

Espace Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr

English :

Build the Jacquemart Tower in Romans, the Peynet kiosk in Valence or your ideal city? Come and play architect with Lego© at the Archives!

German :

Baue den Jacquemart-Turm in Romans, den Peynet-Kiosk in Valence oder deine ideale Stadt? Komm ins Archiv und spiele Architekt mit Lego©!

Italiano :

Costruire la Torre Jacquemart a Roma, il chiosco Peynet a Valence o la vostra città ideale? Venite a giocare all’architetto con i Lego© presso gli Archivi!

Espanol :

¿Construir la Torre Jacquemart en Romans, el quiosco Peynet en Valence o su ciudad ideal? ¡Ven a jugar a arquitectos con Lego© en los Archivos!

