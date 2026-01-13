Atelier LEGO® Château en briques CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier LEGO® Château en briques

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

À partir d’une sélection de briques de grandes dimensions, les enfants se familiarisent avec les techniques de la construction pour réaliser collectivement un château en briques. À destination des bâtisseurs en herbe !

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Using a selection of large bricks, children learn about construction techniques to build a brick castle together. For budding builders!

L’événement Atelier LEGO® Château en briques Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan