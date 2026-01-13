Atelier LEGO® Châteaux et forteresses du Moyen Âge CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 EUR
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Après une présentation de châteaux médiévaux emblématiques, les enfants utilisent les célèbres briques LEGO® pour en construire de fidèles reproductions ou de libres interprétations.
CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36
English :
After a presentation of iconic medieval castles, children use the famous LEGO® bricks to build faithful reproductions or free interpretations.
