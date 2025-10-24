Atelier LEGO Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Atelier LEGO Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage vendredi 24 octobre 2025.

Atelier LEGO

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Rendez-vous à la Médiathèque pour un moment entre création & amusement… !

+33 5 46 30 55 53

English :

Join us at the Médiathèque for a moment of creation and fun… !

German :

Treffpunkt in der Mediathek für einen Moment zwischen Kreation & Spaß… !

Italiano :

Unisciti a noi alla Médiathèque per un po’ di divertimento creativo… !

Espanol :

Únase a nosotros en la Médiathèque para divertirse de forma creativa… ¡!

L’événement Atelier LEGO Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage