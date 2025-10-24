Atelier LEGO Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Atelier LEGO
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
2025-10-24
Rendez-vous à la Médiathèque pour un moment entre création & amusement… !
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
English :
Join us at the Médiathèque for a moment of creation and fun… !
German :
Treffpunkt in der Mediathek für einen Moment zwischen Kreation & Spaß… !
Italiano :
Unisciti a noi alla Médiathèque per un po’ di divertimento creativo… !
Espanol :
Únase a nosotros en la Médiathèque para divertirse de forma creativa… ¡!
