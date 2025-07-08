ATELIER LEGO® Défis d’architecte CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

ATELIER LEGO® Défis d’architecte CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan mardi 8 juillet 2025.

ATELIER LEGO® Défis d’architecte

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : 
Début : Mardi 2025-07-08 14:30:00
fin : 2025-07-29

Début : Mardi 2025-07-08 14:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-29 2025-08-19

À partir d’un nombre de briques déterminé, les enfants réalisent une série de défis pour mettre à l’épreuve leurs talents de bâtisseurs. Construisez immeubles, tours… sous le contrôle du chronomètre !

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 83 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Using a set number of bricks, children complete a series of challenges to test their building skills. Build buildings, towers and more, all under the watchful eye of the stopwatch!

German :

Ab einer bestimmten Anzahl von Bausteinen müssen die Kinder eine Reihe von Herausforderungen bewältigen, um ihr Bautalent unter Beweis zu stellen. Bauen Sie Gebäude und Türme, während die Uhr läuft!

Italiano :

Utilizzando un numero prestabilito di mattoncini, i bambini completano una serie di sfide per mettere alla prova le loro abilità di costruzione. Costruiscono edifici, torri, ecc. sotto l’occhio vigile del cronometro!

Espanol :

Utilizando un número determinado de ladrillos, los niños completan una serie de retos para poner a prueba sus habilidades de construcción. Construye edificios, torres, etc., bajo la atenta mirada del cronómetro

L’événement ATELIER LEGO® Défis d’architecte Royan a été mis à jour le 2025-06-05 par Mairie de Royan