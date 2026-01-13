Atelier LEGO® Défis d’architecte CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan
Atelier LEGO® Défis d’architecte
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : 2026-02-24
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
À partir d’un nombre de briques déterminé, les enfants réalisent une série de défis pour mettre à l’épreuve leurs talents de bâtisseurs. Construisez près de six mini-bâtiments sous le contrôle du chronomètre !
English :
Starting with a set number of bricks, children complete a series of challenges to test their building skills. Build up to six mini-buildings under the watchful eye of the stopwatch!
