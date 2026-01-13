Atelier LEGO® Défis d’architecte CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier LEGO® Défis d’architecte

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

À partir d’un nombre de briques déterminé, les enfants réalisent une série de défis pour mettre à l’épreuve leurs talents de bâtisseurs. Construisez près de six mini-bâtiments sous le contrôle du chronomètre !

.

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting with a set number of bricks, children complete a series of challenges to test their building skills. Build up to six mini-buildings under the watchful eye of the stopwatch!

L’événement Atelier LEGO® Défis d’architecte Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan