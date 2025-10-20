Atelier LEGO© des vacances Atelier Palais idéal du facteur Cheval Hauterives
Atelier LEGO© des vacances Atelier Palais idéal du facteur Cheval Hauterives lundi 20 octobre 2025.
Atelier Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais Hauterives Drôme
+ prix de l’entrée au Palais
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-28 11:30:00
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29
Profite de ta visite chez le facteur Cheval pour participer à un atelier ! Durant les vacances, viens construire un bout de Palais idéal…en LEGO !
Atelier Palais idéal du facteur Cheval 8 rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 81 19 contact@facteurcheval.com
English :
Take advantage of your visit to Le facteur Cheval to take part in a workshop! During the vacations, come and build a piece of the ideal Palais? in LEGO!
German :
Nutze deinen Besuch beim Postboten Cheval, um an einem Workshop teilzunehmen! Baue in den Ferien ein Stück des Palais idéal?aus LEGO!
Italiano :
Approfittate della vostra visita al Postino Cheval per partecipare a un laboratorio! Durante le vacanze, venite a costruire un pezzo del Palazzo ideale in LEGO!
Espanol :
¡Aprovecha tu visita a Postman Cheval para participar en un taller! Durante las vacaciones, ven a construir una pieza del Palacio ideal… ¡en LEGO!
