Atelier Lego® et patrimoine Archives départementales de l’Yonne Auxerre

Atelier Lego® et patrimoine 20 et 21 septembre Archives départementales de l’Yonne Yonne

À partir de 8 ans | Réservation sur place, dans la limite des places disponibles | Groupes de 14 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous vous sentez l’âme d’un bâtisseur ? Venez reproduire la tour des Prisons en Lego® ! Les plus belles réalisations seront récompensées.

Cette activité est précédée d’une visite de la tour et encadrée par un animateur.

Archives départementales de l'Yonne 37 Rue Saint Germain, 89000 Auxerre, France

Nées à la Révolution française, les Archives départementales ont hérité des fonds des administrations d'Ancien Régime et des papiers confisqués aux institutions ecclésiastiques et aux émigrés. Elles s'inscrivent dans la continuité des chancelleries laïques et ecclésiastiques, des greffes des juridiction du Moyen Âge et d'Ancien Régime et de tous les organismes qui ont permis pendant plus de 12 siècles la transmission d'un patrimoine unique et irremplaçable.

Les archives conservent plus de 18 km linéaires d’archives. Elles assurent le contrôle, le conseil et la collecte auprès de plus de 1 100 producteurs d’archives ayant des missions de service public. Leurs missions de communication et de valorisation se traduisent par l’accueil du public en salle de lecture.

© Archives départementales de l’Yonne