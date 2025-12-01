Atelier Lego Gravure Chez Tatie Granville
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2025-12-24 14:00:00
fin : 2025-12-24 15:30:00
2025-12-24
C’est parti pour la créativité ! Et si on détournait l’utilisation des fameuses briques LEGO en les mêlant à la gravure ? Durant cet atelier, les enfants vont créer un motif en assemblant des pièces LEGO, puis encrer leur œuvre pour réaliser une gravure qu’ils pourront emporter chez eux.
A partir de 5 ans.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte pour partager le moment: réserver une place adulte.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
