Atelier Lego Gravure Chez Tatie Granville

Atelier Lego Gravure

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 15:30:00

Date(s) :

2025-12-24

C’est parti pour la créativité ! Et si on détournait l’utilisation des fameuses briques LEGO en les mêlant à la gravure ? Durant cet atelier, les enfants vont créer un motif en assemblant des pièces LEGO, puis encrer leur œuvre pour réaliser une gravure qu’ils pourront emporter chez eux.

A partir de 5 ans.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte pour partager le moment: réserver une place adulte.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82

