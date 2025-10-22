Atelier LEGO® Viens fabriquer ta déco de Noël Aux Doubs Réflexes Amancey
Atelier LEGO® Viens fabriquer ta déco de Noël Aux Doubs Réflexes Amancey mercredi 26 novembre 2025.
Atelier LEGO® Viens fabriquer ta déco de Noël
Aux Doubs Réflexes 23 Grande Rue Amancey Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-12-17 15:30:00
2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
1h30 d’activités autour des Lego®
un atelier qui combine amusement, rire, détente et apprentissages. .
Aux Doubs Réflexes 23 Grande Rue Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 02 99 75 auxdoubsreflexes@gmail.com
