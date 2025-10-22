Atelier LEGO® Viens fabriquer ta déco de Noël Aux Doubs Réflexes Amancey

Atelier LEGO® Viens fabriquer ta déco de Noël Aux Doubs Réflexes Amancey mercredi 26 novembre 2025.

Aux Doubs Réflexes 23 Grande Rue Amancey Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-12-17 15:30:00

2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

1h30 d’activités autour des Lego®
un atelier qui combine amusement, rire, détente et apprentissages.   .

Aux Doubs Réflexes 23 Grande Rue Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 02 99 75  auxdoubsreflexes@gmail.com

