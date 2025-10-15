Atelier Légo Rue André Grivet Magnac-Laval

Atelier Légo Rue André Grivet Magnac-Laval mercredi 15 octobre 2025.

Atelier Légo

Rue André Grivet Médiathèque Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Dans le cadre de la Quinzaine d’Animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Venez vivre un moment de partage créatif qui réunit petits et grands. A l’occasion de la semaine des familles, le Réseau de lecture accueille la ludothèque itinérante. Tout public, sur inscription. .

Rue André Grivet Médiathèque Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 04 00 13

English : Atelier Légo

German : Atelier Légo

Italiano :

Espanol : Atelier Légo

L’événement Atelier Légo Magnac-Laval a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Pays du Haut Limousin