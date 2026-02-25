Atelier LEGO® Maisons de bord de mer rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Atelier LEGO® Maisons de bord de mer

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

À partir de briques de grandes dimensions, les enfants se familiarisent aux formes et aux couleurs tout en s’initiant à la construction pour réaliser maisons et villas de bord de mer. À destination des bâtisseurs en herbe !

+33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Using large bricks, children learn about shapes and colors as they build seaside houses and villas. For budding builders!

